विंध्य एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा, सर्विस लेन और अंडरपास की मांग

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। विंध्य पूर्वांचल स्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर बुधवार को तहसील सभागार में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने किसानों के साथ बैठक की। डीएम ने कहा कि अधिग्रहण की जा रही भूमि के काश्तकारों को नियमानुसार सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।

किसानों ने अधिग्रहित भूमि का मुआवजा उच्चतम सर्किल रेट को आधार मानकर निर्धारित मुआवजा देने की मांग की। एक्सप्रेस वे निर्माण के दौरान सर्विस लेन, अंडरपास और सिंचाई साधनों की व्यवस्था कराने की की मांग किया। चुनार तहसील क्षेत्र के पिड़खिर, हमीदपुर, चंदौली, लमवां, शाहपुर, बरुईया, चकतकिया, खेमईबरी, फत्तेपुर सहित कुल 36 गांवों के काश्तकारों की भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहीत की जानी है। जिलाधिकारी ने बताया कि भूमि का दर निर्धारण उसकी प्रकृति के अनुसार किया जाएगा। हाईवे, चकमार्ग, राजमार्ग अथवा अन्य श्रेणी की भूमि के लिए संबंधित नियमों के अनुसार दर निर्धारित होगी। किसानों ने कहा कि जहां एक्सप्रेसवे गांव के बीच से होकर गुजरेगा, वहां अंडरपास की व्यवस्था हो।