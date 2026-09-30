रवि पांडेय, जागरण वाराणसी। यह सुनकर आपको भी अजीब लगेगा कि जिस ट्रक और मशीन को निकालने के लिए एनएचएआई और टोल प्लाजा कर्मियों ने 45 घंटे की मेहनत की, उसका टोल मात्र 693 रुपये ही फास्टैग से कट गया। यह राशि ट्रक में लगे फास्टैग से ऑनलाइन कटी है। यह महाट्रक प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही चर्चा का विषय बन गया।

सोमवार को अपराह्न साढ़े तीन बजे डाफी टोल प्लाजा पर पहुंचा ट्रक बुधवार को दिन में साढ़े 12 बजे निकला। इस दौरान वहां भीड़ से सभी लोग परेशान रहे। यह ट्रक लखीमपुरी खीरी के कुंंभी में चीनी म‍िल से प्लास्टिक बनाने वाले देश के पहले प्लांट में मशीन ले जा रहा था, जिसकी लागत तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक है।

शिपिंग कंपनी कर रही नुकसान की क्षतिपूर्ति महाट्रक से जा रहा लगभग 200 टन वजनी वेसल एनएचएआई से जाने के लिए शिपिंग कंपनी जेएम बख्शी द्वारा बांड भरा गया है, ताकि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आर के वर्मा ने बताया कि मंत्रालय के निर्देश पर यह ट्रक जा रहा है। किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की जिम्मेदारी शिपिंग कंपनी स्वयं ले रही है। इसके अलावा, बिजली विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्य का भुगतान भी शिपिंग कंपनी कर रही है।

इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बड़े वाणिज्यिक परिवहन में चुनौतियां कितनी बड़ी हो सकती हैं। 45 घंटे की मेहनत के बावजूद, टोल की राशि इतनी कम होना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह दर्शाता है कि कैसे एक बड़ी मशीन और ट्रक को निकालने में समय और संसाधनों की बर्बादी होती है, जबकि टोल की राशि अपेक्षाकृत नगण्य है।

इस प्रकार की घटनाएं न केवल एनएचएआई के लिए बल्कि संबंधित शिपिंग कंपनियों के लिए भी चिंता का विषय बन जाती हैं। शिपिंग कंपनी जेएम बख्शी ने इस मामले में सक्रियता दिखाई है और नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

इस घटना के बाद, यह आवश्यक हो गया है कि एनएचएआई और संबंधित विभाग इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाएं। ट्रक और मशीनों के परिवहन में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए बेहतर योजना और प्रबंधन की आवश्यकता है।

इस घटना ने यह भी दिखाया है कि कैसे एक ट्रक का परिवहन न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश की औद्योगिक प्रगति में भी योगदान देता है। लखीमपुरी खीरी में स्थापित होने वाला चीनी से प्लास्टिक बनाने वाला प्लांट देश में एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत है।