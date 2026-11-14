रेल यात्री भी ले सकेंगे विंध्य के स्वदेशी उत्पादों का आनंद, स्टेशन पर खुलेगा महिला समूह का स्टाल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्य क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद अब देश भर के रेल यात्री भी ले सकेंगे। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर एक स्टाल खोलने की पहल की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर स्टाल के आवंटन के लिए जिलाधिकारी पवन गंगवार के द्वारा रेलवे विभाग को पत्र भेजा गया है। स्टाल आवंटन होते ही उत्पादों की बिक्री आरंभ हो जाएगी।



राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद का आनंद अब रेल यात्री भी ले सकेंगे। इसके तहत स्थानीय रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर स्टाल खोला जाएगा। इसके लिए डीसी एनआरएलएम रमाशंकर सिंह ने बताया कि स्टाल आवंटन के लिए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के माध्यम से डीआरएम को पत्र भेजा गया है। समूह की महिलाओं द्वारा प्रेरणा कैंटीन और ई रिक्शा संचालन कर रही है।

समूह की महिलाओं द्वारा विंध्य प्रसादम के साथ ही समूह की महिलाओं द्वारा सेनेटरी पैड, हार्पिक, फिनायल, शुद्ध सरसो का तेल, शुद्ध आटा, पुष्टाहार, पावरलूम से विंध्य बनारसी साड़ी, माेमबत्ती, अगरबत्ती आदि जनोपयोगी सामग्री तैयार किया जा रहा है।



जनपद में 16259 समूहों का गठन किया गया है। साथ ही 1150 ग्राम संगठन का गठन और 48 संकुल स्तरीय संघ का गठन किया गया है। इससे 1,70,983 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जिले के 809 गांवों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कार्य कर रही हैं। 1071 समूह सखी, 429 बीसी सखी, 102 बैंक सखी, 42 कृषि सखी, 44 पशु सखी, 40 कोटे की दुकान और 40 कैंटीन संचालन कर रही हैं।