जागरण संवाददाता, मीरजापुर। हनुमान पड़रा स्थित कार्यालय में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ई बस व ई गुड्स वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी वितरण को लेकर बैठक हुई। इसमें परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी निर्देश तथा प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत क्रय सब्सिडी के प्रावधानों पर चर्चा की गई।

अनुदान की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में डीलर द्वारा सत्यापन के बाद सीधे क्रेता के खाते में भेजी जाएगी। बिना बैटरी वाले वाहन खरीदने पर केवल 50 प्रतिशत अनुदान मिलता है। एआरटीओ ने विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाले सब्सिडी की जानकारी देते हुए बताया कि दो पहिया पर अधिकतम 5,000, चार पहिया पर अधिकतम 1,00,000, गैर-सरकारी ई-बस पर अधिकतम 20,00,000 प्रति वाहन तथा ई-गुड्स कैरियर पर अधिकतम 1,00,000 प्रति वाहन का अनुदान मिलता है।