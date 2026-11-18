जागरण संवाददाता, अदलहाट (मीरजापुर)। श्रुतिहार गांव में बुधवार को अमेरिका से साइंटिस्ट बनकर दस वर्ष बाद पैतृक गांव लौटीं डॉ. खुशबू सिंह के स्वागत में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें 51 महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर भाग लिया।

विभिन्न मंदिरों में पूजा के बाद यात्रा डीह बाबा पहुंची, जहां विधिवत पूजा-पाठ, हवन और आरती हुई। इसके बाद यात्रा गांव से होते हुए उनके घर लौटी, जहां रुद्राभिषेक किया गया।

डॉ. सिंह ने चार वर्ष पूर्व अमेरिका में शोध के दौरान कैंसर रोगियों के लिए नैनो पार्टिकल की खोज की थी। इससे कीमोथेरेपी के दौरान मरीजों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव कम किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि गांव की मिट्टी ही उन्हें अमेरिका तक ले गई और पैतृक गांव आकर बचपन याद आ गया। पिता विनोद सिंह ने इसे पूरे गांव की बड़ी उपलब्धि बताया। यात्रा में निर्मला सिंह, तारा देवी, सीमा सिंह, शैलवाला, स्मृता, पूजा, मीरा और निर्मला देवी शामिल रहीं।