जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चिकित्सा शिक्षा के बदलते दौर में अब ज्ञान की दुनिया किताबों के पन्नों से निकलकर डिजिटल स्क्रीन तक पहुंच रही है। मेडिकल छात्रों और चिकित्सा शिक्षकों को विश्वस्तरीय शोध, मेडिकल जर्नल और पुस्तकों तक आसान पहुंच देने के लिए मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में बुधवार को डिजिटल लाइब्रेरी सब्सक्राइब्ड रिसोर्सेज का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

इसमें चिकित्सा शिक्षकों और मेडिकल छात्रों को डिजिटल संसाधनों के उपयोग, शोध सामग्री की खोज और आनलाइन अध्ययन की व्यावहारिक जानकारी दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की ओर से नामित इबीएससीओ के प्रशिक्षक जनक गुडला और एलसेवीर के प्रशिक्षक शेखर श्रीवास्तव ने सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक प्रशिक्षण दिया। इसमें प्रायोगिक अभ्यास, हैंड्स-आन लर्निंग और ऑनलाइन क्विज के माध्यम से प्रतिभागियों की समझ और दक्षता परखी गई।