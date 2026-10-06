यूपी के मीरजापुर में दिखा 2 फीट लंबा दुर्लभ पैंगोलिन, खतरा देखकर खुद को बॉल की तरह कर लेता है गोल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। दुबार क्षेत्र के मुरघुरा गांव में रविवार की रात एक घर में दुर्लभ पैंगोलिन घुसने से बच्चे और महिलाएं पूरी भयभीत होकर घर से बाहर निकल आई। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंच गए। ऐसे में लोगों की भीड़ देख पैंगोलिन ने अपने आपकों गेंद की तरह गोल कर लिया।

मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पैंगोलिन को पकड़कर कुशियरा जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया। गांव निवासी बचानी कोल के परिवार व बच्चे खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनके कच्चे घर के एक कोने में बैठा लगभग दो फीट लंबा पैंगोलिन देख बचानी डरे सहमे आवाज में चिल्लाने लगी। इसी बीच परिवार की महिलाएं और बच्चे तथा अन्य सदस्य की भी नजर सफेद रंग के पैंगोलिन पर पड़ी तो सभी घर से बाहर भाग आए और चीखने चिल्लाने लगे।