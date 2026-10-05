जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल के तीनों प्रमुख मंडलों क्रमश: वाराणसी, मीरजापुर और आजमगढ़ में जमकर बरसात हुई है। दोपहर बाद से उत्‍तर ही ओर से आए बादलों ने जमकर गरज चमक और तेज हवाओं और ओलावृष्‍ट‍ि के साथ तांडव मचाना शुरू क‍िया। सबसे पहले आजमगढ़ और वाराणसी मंडलों में बादलों ने शाम को मोर्चा संभाला तो इसके बाद मीरजापुर मंडल में भी बार‍िश शुरू हो गई।

सोमवार की शाम को तेज हवा के साथ बारिश ने फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। माहुल क्षेत्र में ओले गिरने से धान की फसल प्रभावित हुई है। ओलों के कारण पेड़ों की टहनियां टूट गईं। रसूलपुर में तेज हवा के चलते एक पेड़ गिर गया, जिससे गांव वालों का आवागमन बाधित हो गया।

आजमगढ़ में दिन में लगभग चार बजे तेज हवा के साथ वर्षा शुरू हुई, जिसके कुछ ही देर बाद छोटे-छोटे ओले गिरने लगे। यह सिलसिला लगभग दस मिनट तक चला। कुछ समय बाद ओले गिरना बंद हो गए, लेकिन दो मिनट बाद फिर से ओले गिरने लगे। बिलरियागंज क्षेत्र में भी तेज हवा के साथ बारिश ने धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा, पटवध कोतुक में लल्ला राय के बगीचे में बनी मड़ई भी गिर गई। बारिश लगभग आधा घंटे तक जारी रही।

इस अप्रत्याशित मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि फसलें तैयार होने के कगार पर थीं। किसानों का कहना है कि इस तरह के मौसम से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों में इसी तरह के मौसम की संभावना जताई है, जिससे किसानों में और चिंता बढ़ गई है।