मीरजापुर-झिंगुरा स्टेशन के बीच मिट्टी धंसने की घटना की होगी उच्चस्तरीय जांच, चार सदस्यीय टीम गठित

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। नई दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर मीरजापुर-झिंगुरा स्टेशन के मध्य गत मंगलवार की शाम आमघाट के पास खजूरी नदी पुल पर मिट्टी धंसने के साथ ओएचई पोल गिरने के कारण रेल परिचालन ठप हो गया था।

घटना की जांच के लिए मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के निर्देश पर प्रयागराज के चार सदस्यीय उच्चाधिकारियों की जांच कमेटी गठित की गई है। जांचों उपरांत दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मीरजापुर-झिंगुरा स्टेशन के मध्य आमघाट स्थित खजूरी नदी के पास तीसरी लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार की शाम लगभग छह बजकर बीस मिनट पर मिट्टी धंसने के साथ ही ओएचई पोल गिर गया और लाइन भी प्रभावित हो गई। संयोग था कि उसी दौरान गाेंदिया बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और दो व्यक्तियों द्वारा लाल कपड़ा दिखाकर ट्रेन को रोकवा दिया गया।

इसके बाद डाउन की तरफ जाने वाली ट्रेनें जहां तहां खड़ी हो गई। घटना की जानकारी होते ही रेल कर्मचारियों संग अधिकारी पहुंच गए। कुछ ही पल में डीआरएम रजनीश अग्रवाल संग मंडल रेल महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह समेत अन्य उच्चाधिकारी भी पहुंच गए।