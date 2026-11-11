मीरजापुर में मिट्टी धंसने से कैंट स्टेशन पर बढ़ा बाहरी ट्रेनों का दबाव, आउटर पर खड़ी रहीं गाड़ियां

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मीरजापुर में तीसरी रेल लाइन के निर्माण के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से दिल्ली-हावड़ा रूट की डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा। इसका सीधा असर वाराणसी कैंट स्टेशन पर पड़ा, जहां बाहरी ट्रेनों का भारी दबाव बढ़ गया। छठ महापर्व पर अपने घर बिहार लौट रहे यात्रियों की मुश्किलें इस वजह से और बढ़ गईं।

बुधवार को राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस समेत कुल 33 ट्रेनें कैंट स्टेशन के रास्ते गुजरीं। प्लेटफॉर्म के अभाव में कई गाड़ियों को आउटर पर ही रोकना पड़ा। यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बदलने और देर तक इंतजार करने में परेशानी हुई। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं, जिससे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती चली गई।