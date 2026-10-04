मीरजापुर से नई दिल्ली के लिए दो रोडवेज बसों का संचालन शुरू, यात्रा हुई आसान

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। राजधानी दिल्ली से मीरजापुर का सड़क संपर्क अब और मजबूत होगा। परिवहन निगम ने मीरजापुर से नई दिल्ली के लिए दो रोडवेज बसों को मंजूरी दी है। इनमें एक बस का संचालन शुरू हो गया है, जबकि दूसरी बस भी जल्द सेवा में आएगी। इससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों को ट्रेन के आरक्षण की अनिश्चितता के बीच सीधी रोडवेज सेवा का विकल्प मिलेगा।

मीरजापुर डिपो से बस प्रतिदिन शाम 4:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11 बजे आनंद विहार बस अड्डे पहुंचेगी। वापसी में आनंद विहार से दोपहर दो बजे बस चलेगी और अगले दिन सुबह नौ बजे मीरजापुर पहुंचेगी। दिल्ली तक सफर का किराया 1152 रुपये निर्धारित किया गया है।