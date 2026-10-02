Good News : किसान क्रेडिट कार्डधारकों का अब 50 हजार रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक हुआ बीमा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। किसान क्रेडिट कार्डधारकों का अब 50 हजार रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक का बीमा होगा। इसके लिए किसानों को महज 56 रुपये प्रीमियम जमा करना होगा। बीमित किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा स्थायी या 100 प्रतिशत विकलांग होने पर 100 प्रतिशत बीमा धनराशि मिलेगी। वहीं अस्थायी एवं आंशिक 50 प्रतिशत विकलांगता पर 50 प्रतिशत भुगतान होगा।

जनता दुर्घटना बीमा योजना के तहत पहले बीमित धनराशि 50 हजार थी, जो वर्तमान परिवेश में काफी कम थी। इस पर किसानों को वार्षिक प्रीमियम नौ रुपये 40 पैसे देना होता था। आपदा की स्थिति में किसानों के साथ उनके स्वजनों के हित को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है। इसके बाद बीमा की धनराशि तीन लाख रुपये तक कर दिया है।