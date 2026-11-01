मीरजापुर में सपा नेता की ब्राह्मण विरोधी टिप्पणी को लेकर मचा बवाल, माफी की मांग के बाद FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव शंकर यादव की ओर से एक कार्यक्रम में ब्राह्मण और सनातन समाज पर की गई कथित अशोभनीय टिप्पणी का विरोध हो रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री पं. सुनील कुमार पांडेय ने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया। उन्होंने पूर्व जिलाध्यक्ष से 24 घंटे के भीतर माफी मांगने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर संस्थान चार नवंबर को दोपहर 12 बजे शहर कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने और आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

प्रदर्शन करके जिलाध्यक्ष का जताया विरोध गैपुरा में कथित बयान के विरोध में परशुराम सेना अकोढ़ी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गांव के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर पूर्व जिलाध्यक्ष का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिकायत करते हुए मांग की कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति को तत्काल पार्टी से बाहर किया जाए। सदस्यों ने कहा कि सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज के प्रति कथित अभद्र टिप्पणियों से नाराजगी बढ़ रही है।

पार्टी ने कार्रवाई नहीं की तो इसका असर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। प्रदर्शन में संतोष तिवारी, जय प्रकाश मिश्र, सर्वजीत शुक्ला, मुकेश शुक्ला, दिलीप शुक्ला, धीरज दुबे, सर्वेश दुबे, राजू तिवारी और विजय मिश्रा शामिल रहे।

विंध्याचल में विंध्यवासिनी धाम के आचार्य अनुपम महाराज ने कथित टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज, जाति या धर्म के प्रति अपमानजनक भाषा उचित नहीं है। पूजा-पाठ में किसे बुलाना है, यह व्यक्ति का निजी निर्णय हो सकता है, लेकिन किसी पूरे समाज का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का धर्म ज्ञान, वेद, शास्त्र, पूजा-पाठ और संस्कार के जरिए समाज को धर्म का मार्ग दिखाना है।