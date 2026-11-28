जागरण संवाददाता, मीरजापुर। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित 10 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी महोत्सव 2026 का भव्य समापन शनिवार को हुआ। समापन समारोह में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मुख्य विकास अधिकारी वीके सिंह व उपायुक्त एनआरएलएम रमाशंकर सिंह की के साथ उत्साहवर्धन किया।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अमितेश कुमार सिंह ने बताया कि खादी महोत्सव में लगभग दो करोड़ रुपये की बिक्री हुई है। डीएम ने प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर उत्पादों का अवलोकन किया। समूह की महिलाओं से अचार सहित अन्य उत्पादों की खरीदारी की।