जागरण संवाददाता, सोनभद्र। सर्दी के साथ कोहरे का असर बढ़ने से सड़क पर सफर की चुनौतियां भी बढ़ने लगी हैं। इसे देखते हुए रोडवेज ने बसों के संचालन का नया सुरक्षा खाका तैयार किया है। अब लंबी दूरी की यात्राओं के लिए डिपो से नई बसें ही रवाना होंगी, जबकि पुरानी बसों को कम दूरी वाले मार्गों पर लगाया जाएगा।

मकसद साफ है कि कोहरे के दौरान यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो और तकनीकी रूप से बेहतर बसें ही लंबी दूरी तय करें। सोनभद्र डिपो के बेड़े में कुल 80 बसें हैं। इनमें 44 नई बसें शामिल हैं। इन्हें वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर सहित अन्य लंबी दूरी के मार्गों पर प्राथमिकता से संचालित किया जाएगा।

वहीं पुरानी बसों को राबर्ट्सगंज से दुद्धी, घोरावल, ओबरा और अनपरा सहित आसपास के स्थानीय मार्गों पर भेजा जाएगा। वाराणसी, मीरजापुर और चंदौली के कम दूरी वाले मार्गों पर भी इनका संचालन होगा। बसों के मिले शीशे टूटे तो तय होगी जिम्मेदारी डिपो प्रशासन ने बसों के रखरखाव पर भी सख्ती दिखाई है। निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी बस में शीशा टूटा पाया गया तो संबंधित जिम्मेदार की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कोहरे की स्थिति में टूटा शीशा दृश्यता को और कम कर देता है, जिससे दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए फोरमैन को नियमित निरीक्षण करने और बसों की समय से मरम्मत सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।