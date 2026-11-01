मीरजापुर में 9.73 करोड़ से बनेगा 30 बेड का आयुष चिकित्सालय, जज ने की भूमि पूजा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। क्षेत्र के बदेवरा चौबे गांव के भतडा में तीस बेड वाले आयुष चिकित्सालय निर्माण के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद की न्यायाधीश मंजू रानी ने विधि विधान से मंत्रोच्चर के बीच भूमि पूजा की। इस दौरान लोक सेवा आयोग के सदस्य कल्पराज सिंह, एमएलसी विनीत सिंह, एडीएम एफआर विनोद कुमार एवं परियोजना प्रबंधक योगेश कुमार गुप्ता व छानबे विधायक रिंकी कोल माैजूद रहीं।

न्यायाधीश मंजू रानी ने बताया की चिकित्सालय में पूर्व जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का काफी योगदान रहा है। जिन्होंने उक्त चिकित्सालय के नाम भूमि चयन कराया था। यह चिकित्सालय खुलने से गांव व क्षेत्र के लोगों को बेहतर उपचार के लिए दूर नहीं भटकना होगा।

परियोजना प्रबंधक ने बताया कि यह आयुर्वेद चिकित्सालय नौ करोड़ 73 लाख की लागत से 30 बेड का जनपद के सबसे बड़े चिकित्सालय के रूप में होगा और डेढ वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। यह निर्माण कार्य सीएमडी मीरजापुर द्वारा किया जाएगा।