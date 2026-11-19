जागरण संवाददाता, गैपुरा (मीरजापुर)। छानबे विकास खंड के जोपा-रामपुर गंगा घाट पर पीपा पुल का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है। संभावना जताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक पुल से आवागमन शुरू हो सकेगा। इससे क्षेत्र के दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। हालांकि गंगा में जलस्तर अधिक होने के कारण अब तक पीपा पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका था।

लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता अंशु मिश्रा ने बताया कि अब तक 89 पीपे लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। बीच में रेत जमा होने के बाद भी गंगा की धारा का बहाव जारी है, जिसके चलते बैकहो लोडर मशीन से काम करने में परेशानी हो रही है। इसके बावजूद निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है।