जागरण संवाददाता, मीरजापुर। इमलियाचट्टी से नहर होते हुए अदलहाट तक करीब 10 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए प्रदेश सरकार ने 36.52 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बाद लंबे समय से जर्जर सड़क के कायाकल्प का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना को मंजूरी दिलाने में पूर्व मंत्री एवं मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल के प्रयासों को अहम सफलता मिली है।

सड़क की खराब स्थिति के कारण क्षेत्र के ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मार्ग के निर्माण और चौड़ीकरण से इमलियाचट्टी, अदलहाट समेत आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।

इससे क्षेत्र का सड़क संपर्क मजबूत होगा और कृषि, व्यापार तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है । विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है।

उनके अनुसार, अगले 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कें विकास की आधारशिला हैं। बेहतर सड़क सुविधा से लोगों का आवागमन आसान होता है और क्षेत्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलते हैं।