विंध्य एक्सप्रेस-वे: मीरजापुर के 35 गांवों के किसानों की बल्ले-बल्ले, मिलेगा 4 गुना मुआवजा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार तहसील सभागार में विंध्य एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में क्रय कमेटी की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने तहसील चुनार में विंध्य एक्सप्रेस वे से प्रभावित 35 ग्रामों के काश्तकारों को दर और सर्किल दर की जानकारी दी।

सर्किल दर का चार गुना भूमि की प्रकृति के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। संरचना और भवनों का मूल्यांकन वर्तमान दर पर करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व विनोद कुमार सिंह, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी अविनाश सिंह, उप जिलाधिकारी चुनार अनेग सिंह आदि रहे।