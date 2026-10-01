जागरण संवाददाता, विंध्याचल (मीरजापुर)। आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी के दरबार में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था एक बार फिर देखने को मिली। किसी ने मनोकामना लेकर मां को पुकारा, किसी ने पूरी हुई मुराद के लिए सिर झुकाया, किसी ने अपनी श्रद्धा के दो सिक्के चढ़ाए तो किसी ने सामर्थ्य के अनुसार बड़ी राशि अर्पित की।

मां विंध्यवासिनी, अष्टभुजा और कालीखोह मंदिर के 28 दानपात्रों में प्राप्त धनराशि की दो दिनों तक चली गणना में कुल 41 लाख 40 हजार 442 रुपये मिले। यह धनराशि मां के प्रति भक्तों की श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की झलक है। बुधवार और गुरुवार को दानपात्रों को खोलकर धनराशि की गणना कराई गई।

बुधवार को मां विंध्यवासिनी मंदिर के दो दानपात्र खोले गए, जिनसे 20 लाख 37 हजार 259 रुपये प्राप्त हुए। गुरुवार को विंध्यवासिनी मंदिर के शेष 24 दानपात्रों तथा अष्टभुजा और कालीखोह के एक-एक दानपात्र समेत कुल 26 दानपात्रों की गणना हुई। इनमें भक्तों द्वारा अर्पित 21 लाख तीन हजार 183 रुपये मिले।

सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हुई गिनती

अमीन विजय शंकर दुबे ने बताया कि दानपात्रों में प्राप्त धनराशि की गणना पंडा समाज के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और पुलिस सुरक्षा के बीच कराई गई। नायब तहसीलदार सदर गरिमा यादव की देखरेख में राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों और भारतीय स्टेट बैंक के दो कैशियर ने धनराशि की गणना की। गिनती पूरी होने के बाद प्राप्त राशि को विंध्य विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी के भारतीय स्टेट बैंक विंध्याचल शाखा के खाते में जमा कराया गया।