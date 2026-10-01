बोटेनिकल गार्डन से यमुना एक्सप्रेसवे तक सफर होगा आसान, नोएडा-ग्रेनो के 4 नए रूटों पर चलेंगी ई- सिटी बसें

जागरण संवाददाता, नोएडा। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नोएडा में 10 और बसें अलग-अलग रूट पर चलाने की तैयारी है। इनके लिए चार रूट तय किए गए हैं। बसों के संचालन से नोएडा के अंदरूनी सेक्टरों के साथ ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

नोएडा प्राधिकरण महाप्रबंधक एसपी सिंह के अनुसार, नई बसें सेक्टर-137 से सेक्टर-12/22, बोटेनिकल गार्डन से एकमूर्ति, बोटेनिकल गार्डन से मिर्जापुर कट और बोटेनिकल गार्डन से परी चौक के बीच चलेंगी। अभी नोएडा में 60, ग्रेटर नोएडा में 50 और यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 25 बसें संचालित हो रही हैं।

सेक्टर-137 से सेक्टर-12/22 तक बस पहले रूट पर बसें सेक्टर-137 से चलकर एडवांट, सेक्टर-142, पंचशील इंटर कॉलेज, सेक्टर-96 स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय, महामाया इंटर कॉलेज, सेक्टर-37, बोटेनिकल गार्डन, अट्टा पीर, सेक्टर-27 स्टाफ कॉलोनी, डीएम चौराहा, सेक्टर-21ए मोदी माल, सेक्टर-10 लालबत्ती और चौड़ा मोड़ होते हुए सेक्टर-12/22 पहुंचेंगी।

वापसी में बस सेक्टर-12/22 से चौड़ा मोड़, सेक्टर-10 लालबत्ती, टेलीफोन एक्सचेंज, सेक्टर-19, डीएम चौराहा, सेक्टर-27, स्टाफ कॉलोनी, इंदिरा मार्केट, सेक्टर-18 अंडरपास और सेक्टर-37 होते हुए सेक्टर-137 जाएगी। बोटेनिकल गार्डन से एकमूर्ति दूसरे रूट पर बस बोटेनिकल गार्डन से गोल्फ कोर्स, सिटी सेंटर और चार मूर्ति ग्रेटर नोएडा होते हुए एकमूर्ति पहुंचेगी। वापसी में भी बस इसी रूट से चलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंचेगी बस तीसरे रूट पर बोटेनिकल गार्डन से मिर्जापुर कट तक बस चलेगी। इस रूट में एडवांट, परी चौक, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय और गलगोटिया विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके बाद बसें यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाएंगी। वापसी भी इसी रूट से होगी।