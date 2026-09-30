नोएडा एयरपोर्ट से पूर्वी भारत के लिए जल्द शुरू होंगी फ्लाइट, अकासा एयर भरेगी कोलकाता के लिए पहली उड़ान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पूर्वी भारत समेत कई शहरों के लिए उड़ानें जल्द शुरू होगी। कोलकाता के लिए अकासा एयर की पहली उड़ान बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रही है। लखनऊ में मंगलवार को हुई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (नायल) की बोर्ड बैठक में प्रगति रिपोर्ट के साथ आगामी दिनों में शुरू होने जा रही उड़ानों की जानकारी दी गई।

मुख्य सचिव एवं नायल चेयरमैन एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बोर्ड सदस्यों को आय व्यय की जानकारी दी गई। बोर्ड को अवगत कराया गया कि एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की अनापत्ति के लिए आवेदन कर दिया है। ब्यूरो की ओर से सुरक्षा मानकों की जांच के लिए निरीक्षण कार्यक्रम जल्द तय होने की उम्मीद है।