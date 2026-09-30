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31वें फ्लोर पर बर्थडे पार्टी, फिर 30 मिनट तक लिफ्ट में थमी सांसें... ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मॉल में मची अफरा-तफरी

By Ajab Singh Edited By: Pooja Tripathi
Published: Wed, 30 Sep 2026 05:46 PM (GMT+05:30)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एचएनएस मॉल में जन्मदिन पार्टी से लौट रहे आठ लोग लिफ्ट में करीब आधे घंटे तक ...और पढ़ें

HighLights

  1. ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एचएनएस मॉल में लिफ्ट फंसी।

  2. जन्मदिन पार्टी से लौट रहे आठ लोग फंसे रहे।

  3. करीब आधे घंटे बाद सभी को सुरक्षित निकाला गया।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एचएनएस मॉल में मंगलवार देर रात जन्मदिन पार्टी करके लौट रहे आठ लोग लिफ्ट में फंसे रहे। लोगों का आरोप है कि लिफ्ट में फंसने के बाद लोगों के मोबाइल में नेटवर्क भी गायब हो गए। मॉल टेकजोन चार स्थित है।

बताया जा रहा है कि मॉल के 31वें फ्लोर पर बर्थडे पार्टी के बाद नीचे उतरते समय लोग लिफ्ट में फंस गए। मोबाइल नेटवर्क भी गायब होने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लिफ्ट अचानक बीच में रुक गई और काफी देर तक नहीं चली।

लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई लेकिन...

अंदर फंसे लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद मेंटेनेंस टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों का आरोप है कि मॉल की लिफ्ट का मेंटेनेंस ठीक से नहीं होता और इमरजेंसी में संपर्क की कोई व्यवस्था नहीं है।

गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन इस लापरवाही ने मॉल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिसरख कोतवाली प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया कि अभी मॉल प्रबंधन के खिलाफ किसी ने कोई शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।