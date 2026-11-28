जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का लाभ बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं उठा रही हैं। योजना के तहत मीरजापुर डिपो की बसों में शुरुआत से 25 नवंबर तक 13,110 महिलाओं ने निश्शुल्क यात्रा की। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जा रही है। यात्रा के दौरान उन्हें केवल आधार कार्ड दिखाना होता है।

मुख्यमंत्री ने 26 अगस्त 2026 को योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बुजुर्ग महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में आर्थिक राहत देना और उनका आवागमन सुगम बनाना है। अब रिश्तेदारों के यहां जाने, अस्पताल पहुंचने, धार्मिक स्थलों के दर्शन करने या अन्य जरूरी कामों के लिए यात्रा करते समय उन्हें किराये की चिंता नहीं करनी पड़ती। मीरजापुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अरविंद मिश्रा के अनुसार, योजना शुरू होने के बाद निशुल्क यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ी है।