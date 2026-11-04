मीरजापुर में तीसरे वेतन संशोधन की मांग लेकर धरने पर बैठे BSNL के कर्मचारी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। तीसरे वेतन संशोधन को लागू करने की मांग को लेकर बीएसएनएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बुधवार को आंदोलन का बिगुल फूंका। आल यूनियन एसोसिएशन आफ बीएसएनएल के आह्वान पर अनगढ़ स्थित बीएसएनएल कार्यालय के मुख्य गेट पर कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की।

बीएसएनएल कर्मचारियों का यह तीन दिवसीय प्रदर्शन छह नवंबर तक चलेगा। प्रथम दिन कर्मचारियों ने एकजुट होकर तीसरे वेतन संशोधन को शीघ्र लागू करने की मांग उठाई और प्रबंधन का ध्यान लंबे समय से लंबित इस मुद्दे की ओर आकृष्ट कराया। एसोसिएशन संयोजक नागेंद्र सिंह ने कहा कि तीसरा वेतन संशोधन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।