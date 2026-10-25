गोंडा में BSNL दे रहा 36 साल पुराना 2G नेटवर्क, 51 हजार उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा तेज इंटरनेट

संवाद सूत्र, गोंडा। निजी संचार कंपनियां 5-जी का नेटवर्क देने के बाद अब 6-जी का नेटवर्क लाने में जुटी हैं, लेकिन सरकारी संचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड में सुविधाओं का बेड़ा गर्क है। यह सरकारी कंपनी अब भी आधे जगहों पर ही 4 जी नेटवर्क पहुंचा पाई है। बाकी जगह 36 साल पुराना 1990 के जमाने का टू जी नेटवर्क चल रहा है। इसमें न तो इंटरनेट चलता है और न ही ठीक से बात ही हो पा रही है।

जियो, एअरटेल जैसी निजी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा कर रही भारत संचार निगम लिमिटेड ने गोंडा व बलरामपुर के बीच 183 बीटीएस लगाए हैं, जहां से 51 हजार बीएसएनएल उपभोक्ताओं की मोबाइल को नेटवर्क मिलता है। इनमें 84 स्थानों पर तो हाल ही में 4 जी का बीटीएस लग गया है लेकिन 99 जगहों पर अब भी टू जी का नेटवर्क है। इन्हें बदलने के लिए बीएसएनएल ने बीटीएस मांगा था,लेकिन अब तक नही मिला।