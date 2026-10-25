घर पर लगवाना है Wi-Fi? जानिए Jio, Airtel और BSNL में से किसका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है सबसे सस्ता और पैसा वसूल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Reliance Jio, Bharti Airtel और BSNL तीनों की ही देश के वायर्ड ब्रॉडबैंड स्पेस में बहुत बड़ी मौजूदगी है। अगर आप इन कंपनियों की तरफ से पेश किए जा रहे सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान्स की तुलना देखना चाहते हैं, तो आपको ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। ये सभी कंपनियां अपने ऑफर्स को लेकर काफी कॉम्पिटिटिव हैं और इन सभी के पास यूजर्स के लिए कुछ न कुछ अलग है। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या सही बैठता है।

Reliance Jio का 399 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान Reliance Jio अपने 399 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान को अपने सबसे सस्ते ऑफर के तौर पर पेश करता है। ये 30 Mbps तक की स्पीड के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड डेटा यानी हर महीने 3.3TB डेटा और फ्री वॉयस कॉलिंग मिलती है, हालांकि लैंडलाइन के लिए फोन इंस्ट्रूमेंट का इंतजाम अलग से करना पड़ता है। इस पर GST अलग से लागू होगा।

Bharti Airtel का 499 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान Bharti Airtel का 499 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान Airtel होम सर्विसेज का सबसे सस्ता ऑफर है। ये प्लान भी हर महीने 3.3TB डेटा के साथ आता है। 12 महीने के Adobe Express Premium और Google One सब्सक्रिप्शन के अलावा इसमें कोई बड़ा एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता है। इस प्लान में मिलने वाली स्पीड 40 Mbps है। Airtel भी इस पर GST अलग से लगाता है।

BSNL का 499 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान ध्यान दें कि कई सर्कल्स में BSNL इससे भी सस्ते होम ब्रॉडबैंड प्लान्स ऑफर करता है। हालांकि वे प्लान्स ग्रामीण इलाकों के लिए हैं और हर जगह उपलब्ध नहीं हैं। 499 रुपये वाला प्लान इसका बेस ऑफर है और ये हर जगह उपलब्ध है। ये प्लान 60 Mbps तक की स्पीड और हर महीने 3.3TB तक डेटा के साथ आता है। इसमें IFTV सर्विसेज भी मिलती हैं, जिसमें 500 से ज्यादा फ्री-टू-एयर टीवी चैनल्स शामिल हैं।