Divya Mittal ने कयासों को दिया विराम, राजनीति में आने या किसी भी बात पर कोई टिप्पणी नहीं; जानें, आगे क्या करेंगी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। रविवार को सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की जानकारी देने वाली देने उत्तर प्रदेश की 2013 बैच की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने सभी कयासों को विराम दिया है। उन्होंने आगे के कदम के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा के बाद अगले कदम के बारे में पूछे जाने पर मीरजापुर व देवरिया की जिलाधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में जो भी बातें कहनी थी उसे मैंने बड़े ही स्पष्ट ढंग से अपने इस्तीफा में कहा है।

राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि अभी किसी भी चीज पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। जो भी बातें थीं मैंने इस्तीफा में कह दिया है। अभी मैं कई चीजों पर विचार कर रही हूं, आगे जो भी होगा उसे आप सभी से साझा किया जाएगा।