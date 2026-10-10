मेरठ में मवाना बस स्टैंड के पास बनेगा रजिस्ट्री कार्यालय, योगी कैबिनेट ने दी जमीन को मंजूरी

जागरण संवाददाता, मेरठ। रजिस्ट्री कराने जाने वाले लोगों को एक ही भवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसी भवन में शहर के चारों रजिस्ट्री कार्यालयों के साथ निबंधन अधिकारियों के कार्यालय भी बनेंगे।

इसके लिए मवाना बस स्टैंड के पास एडीएम प्रशासन के आवास के सामने सिंचाई विभाग की 4047 वर्ग मीटर जमीन निबंधन विभाग को पट्टे पर दी जाएगी। इस प्रस्ताव को शुक्रवार को लखनऊ में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।

निबंधन विभाग के सभी कार्यालय किराये के भवनों में अथवा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थानों पर संचालित हैं। कलक्ट्रेट परिसर में स्थित दोनों उप निबंधकों के कार्यालय में स्थान की कमी से भीड़ रहती है। दो उप निबंधक कार्यालय एमडीए परिसर में किराये के भवनों में संचालित हैं। एआईजी और डीआईजी के कार्यालय भी यहां वहां चल रहे हैं।