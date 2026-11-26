जागरण संवाददाता, मेरठ। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर शेरगढ़ी स्थित कांशीराम पार्क में हर घर संविधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और सम्मान प्रदान करता है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए नागरिकों का जागरूक होना, अपने मताधिकार का सही उपयोग करना तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना बेहद आवश्यक है। हैं। उन्होंने भारत जोड़ो अभियान की भी जानकारी दी। बताया कि 26 जनवरी 2030 तक चलने वाले इस जन-अभियान का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा व संवर्धन करना है।