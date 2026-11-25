एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा संविधान देश की 147 से 148.2 करोड़ (अनुमानित) के बीच जनसंख्या को समान अधिकार प्रदान करता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि जिस संविधान की वजह से हम सभी को समान अधिकार मिले हैं उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान बनाने वाली सभा (Constitution Assembly) द्वारा स्वीकार किया गया है।

इसी के चलते देशभर में प्रतिवर्ष 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस यानी कि Constitution Day के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है।

संविधान दिवस 2026 संविधान दिवस पर स्कूलों, कॉलेजों और कई सार्वजनिक जगहों पर विभिन्न जीके क्विज, निबंध सहित अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं। इसलिए हम यहां पर संविधान के बारे में 10 लाइन में ऐसे फैक्ट बताने जा रहे हैं जो आपके निबंध तैयार करने, GK Quiz की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं।