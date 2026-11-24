यूपी के सभी 75 जिलों और 403 विधानसभा सीटों की लिस्ट; जानें किस जनपद में हैं कितनी MLA सीट्स
यह लेख उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और उनके अंतर्गत आने वाली 403 विधानसभा सीटों की विस्तृत सूची प्रदान करता है। यह जानकारी राज्य की राजनीति को समझने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
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उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की विस्तृत जानकारी।
राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों की सूची।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश राज्य राजनीतिक समीकरणों के कारण हमेशा राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। कहा जाता है कि जिसमें यूपी जीत लिया उसने केंद्र पर कब्जा कर लिया। जल्द ही यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जनपद आते हैं और इसके तहत कुल 403 विधानसभा सीट्स हैं।
सभी 75 जनपदों के नाम और 403 विधानसभा सीटों की लिस्ट
हम यहां पर राज्य के सभी 75 जिलों के अंतर्गत आने वाली सीट्स की लिस्ट दे रहे हैं। ये लिस्ट आम लोगों के साथ ही उन अभ्यर्थियों के लिए भी उपयोगी है जो भर्ती परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं आदि की तैयारी में लगे हुए हैं।
|क्र. सं.
|जिले का नाम
|विधानसभा सीटें
|1
|आगरा
|एत्मादपुर, आगरा छावनी (SC), आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण (SC), फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद, बाह
|2
|अलीगढ़
|खैर (SC), बरौली, अतरौली, छर्रा, कोल, अलीगढ़, इगलास (SC)
|3
|अम्बेडकर नगर
|कटेहरी, टांडा, आलापुर (SC), जलालपुर, अकबरपुर
|4
|अमेठी
|तिलोई, जगदीशपुर (SC), गौरीगंज, अमेठी
|5
|अमरोहा
|धनौरा (SC), नौगावां सादात, अमरोहा, हसनपुर
|6
|औरैया
|बिधूना, दिबियापुर, औरैया (SC)
|7
|अयोध्या
|रुदौली, मिल्कीपुर (SC), बीकापुर, अयोध्या, गोसाईंगंज
|8
|आजमगढ़
|अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज, लालगंज (SC), मेंहनगर (SC)
|9
|बागपत
|छपरौली, बड़ौत, बागपत
|10
|बहराइच
|बलहा (SC), नानपारा, मटेरा, महसी, बहराइच, पयागपुर, कैसरगंज
|11
|बलिया
|बेल्थरा रोड (SC), रसड़ा, सिकंदरपुर, फेफना, बलिया नगर, बांसडीह, बैरिया
|12
|बलरामपुर
|तुलसीपुर, गैंसड़ी, उतरौला, बलरामपुर (SC)
|13
|बांदा
|तिंदवारी, बबेरू, नरैनी (SC), बांदा
|14
|बाराबंकी
|कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैदपुर (SC), दरियाबाद, हैदरगढ़ (SC)
|15
|बरेली
|बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर (SC), बिथरी चैनपुर, बरेली, बरेली छावनी, आंवला
|16
|बस्ती
|हर्रैया, कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदर, महादेवा (SC)
|17
|भदोही
|भदोही, ज्ञानपुर, औराई (SC)
|18
|बिजनौर
|नजीबाबाद, नगीना (SC), बढ़ापुर, धामपुर, नहटौर (SC), बिजनौर, चांदपुर, नूरपुर
|19
|बदायूं
|बिसौली (SC), सहसवान, बिल्सी, बदायूं, शेखूपुर, दातागंज
|20
|बुलंदशहर
|सिकंदराबाद, बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर, खुर्जा (SC)
|21
|चंदौली
|मुगलसराय, सकलडीहा, सैयदराजा, चकिया (SC)
|22
|चित्रकूट
|चित्रकूट, मानिकपुर
|23
|देवरिया
|रुद्रपुर, देवरिया, पथरदेवा, रामपुर कारखाना, भाटपार रानी, सलेमपुर (SC), बरहज
|24
|एटा
|अलीगंज, एटा, मारहरा, जलेसर (SC)
|25
|इटावा
|जसवंतनगर, इटावा, भरथना (SC)
|26
|फर्रुखाबाद
|कायमगंज (SC), अमृतपुर, फर्रुखाबाद, भोजपुर
|27
|फतेहपुर
|जहानाबाद, बिंदकी, फतेहपुर, अयाह शाह, हुसैनगंज, खागा (SC)
|28
|फिरोजाबाद
|टूंडला (SC), जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, सिरसागंज
|29
|गौतम बुद्ध नगर
|नोएडा, दादरी, जेवर
|30
|गाजियाबाद
|लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर
|31
|गाजीपुर
|जखनियां (SC), सैदपुर (SC), गाजीपुर, जंगीपुर, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, जमानिया
|32
|गोंडा
|मेहनौन, गोंडा, कटरा बाजार, कर्नलगंज, तरबगंज, मनकापुर (SC), गौरा
|33
|गोरखपुर
|कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, खजनी (SC), चौरी-चौरा, बांसगांव (SC), चिल्लूपार
|34
|हमीरपुर
|हमीरपुर, राठ (SC)
|35
|हापुड़
|धौलाना, हापुड़ (SC), गढ़मुक्तेश्वर
|36
|हरदोई
|सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई, गोपामऊ (SC), सांडी (SC), बिलग्राम-मल्लावां, बालामऊ (SC), संडीला
|37
|हाथरस
|हाथरस (SC), सादाबाद, सिकंदराराऊ
|38
|जालौन
|माधौगढ़, कालपी, उरई (SC)
|39
|जौनपुर
|बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी, मुंगरा बादशाहपुर, मछलीशहर (SC), मड़ियाहूं, जफराबाद, केराकत (SC)
|40
|झांसी
|बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर (SC), गरौठा
|41
|कन्नौज
|छिबरामऊ, तिर्वा, कन्नौज (SC)
|42
|कानपुर देहात
|रसूलाबाद (SC), अकबरपुर-रनियां, सिकंदरा, भोगनीपुर
|43
|कानपुर नगर
|बिल्हौर (SC), बिठूर, कल्याणपुर, गोविंदनगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, कानपुर छावनी, महाराजपुर, घाटमपुर (SC)
|44
|कासगंज
|कासगंज, अमांपुर, पटियाली
|45
|कौशाम्बी
|सिराथू, मंझनपुर (SC), चायल
|46
|कुशीनगर
|खड्डा, पडरौना, तमकुही राज, फाजिलनगर, कुशीनगर, हाटा, रामकोला (SC)
|47
|लखीमपुर खीरी
|पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर (SC), धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता (SC), मोहम्मदी
|48
|ललितपुर
|ललितपुर, महरौनी (SC)
|49
|लखनऊ
|मलिहाबाद (SC), बख्शी का तालाब, सरोजिनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ छावनी, मोहनलालगंज (SC)
|50
|महाराजगंज
|फरेंदा, नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज (SC), पनियरा
|51
|महोबा
|महोबा, चरखारी
|52
|मैनपुरी
|मैनपुरी, भोगांव, किशनी (SC), करहल
|53
|मथुरा
|छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव (SC)
|54
|मऊ
|मधुबन, घोसी, मुहम्मदाबाद-गोहना (SC), मऊ
|55
|मेरठ
|सिवालखास, सरधना, हस्तिनापुर (SC), किठौर, मेरठ छावनी, मेरठ, मेरठ दक्षिण
|56
|मिर्जापुर
|छानबे (SC), मिर्जापुर, मझवां, चुनार, मड़िहान
|57
|मुरादाबाद
|कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी, बिलारी
|58
|मुजफ्फरनगर
|बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी (SC), मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर
|59
|पीलीभीत
|पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर (SC), बीसलपुर
|60
|प्रतापगढ़
|रामपुर खास, बाबागंज (SC), कुंडा, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़, पट्टी, रानीगंज
|61
|प्रयागराज
|फाफामऊ, सोरांव (SC), फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बारा (SC), कोरांव (SC)
|62
|रायबरेली
|बछरावां (SC), हरचंदपुर, रायबरेली, सलोन (SC), सरेनी, ऊंचाहार
|63
|रामपुर
|स्वार, चमरौआ, बिलासपुर, रामपुर, मिलक (SC)
|64
|सहारनपुर
|बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर मनिहारान (SC), गंगोह
|65
|संभल
|चंदौसी (SC), असमोली, संभल, गुन्नौर
|66
|संत कबीर नगर
|मेंहदावल, खलीलाबाद, धनघटा (SC)
|67
|शाहजहांपुर
|कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुवायां (SC), शाहजहांपुर, ददरौल
|68
|शामली
|कैराना, थाना भवन, शामली
|69
|श्रावस्ती
|भिनगा, श्रावस्ती
|70
|सिद्धार्थनगर
|शोहरतगढ़, कपिलवस्तु (SC), बांसी, इटवा, डुमरियागंज
|71
|सीतापुर
|महोली, सीतापुर, हरगांव (SC), लहरपुर, बिसवां, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली (SC), मिश्रिख (SC)
|72
|सोनभद्र
|घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, ओबरा (ST), दुद्धी (ST)
|73
|सुल्तानपुर
|इसौली, सुल्तानपुर, सदर, लंभुआ, कादीपुर (SC)
|74
|उन्नाव
|बांगरमऊ, सफीपुर (SC), मोहान (SC), उन्नाव, भगवंतनगर, पुरवा
|75
|वाराणसी
|पिंडरा, अजगरा (SC), शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी छावनी, सेवापुरी