डेफ एथलीट विवेक राणा मलेशिया में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व, 800 मीटर दौड़ में दिखाएंगे दम

जागरण संवाददाता, मेरठ। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशिक्षण कर रहे डेफ एथलीट विवेक राणा मलेसिया में होने जा रही डेफ्लिंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। शनिवार को शुरू होकर 10 अक्टूबर तक मलेशिया के पेनांग में आयोजित होने वाली प्रथम एशिया पैसिफिक डेफ मल्टी-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप-2026 के लिए चयनित भारतीय डेफ एथलेटिक्स टीम में विवेक भी शामिल हैं। वह भारतीय टीम के साथ मलेशिया पहुंच चुके हैं। विवेक 800 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले विवेक राणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2025 में टोक्यो में आयोजित डेफ्लिंपिक गेम्स में 800 मीटर स्पर्धा में हिस्सा लिया था। अब मलेशिया में होने वाली प्रतियोगिता में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। विवेक कैलाश प्रकाश स्टेडियम में एथलेटिक्स प्रशिक्षक गौरव त्यागी के मार्गदर्शन में नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन के बाद स्टेडियम के खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों में भी उत्साह है।