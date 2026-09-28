Asian Games 2026: भारत पर हुई मेडल की बरसात, एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन करके एक दिन में जीते रिकॉर्ड 8 पदक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने सोमवार को पदकों की झड़ी लगा दी। भारत ने मौजूदा खेलों में एक दिन में सर्वाधिक आठ पदक अपने नाम किए। हालांकि, भारत स्वर्ण पदक जीतने में असफल रहा।

इससे पहले, शनिवार और रविवार को भारत ने एक दिन में सात-सात पदक जीते थे। भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी, एथलेटिक्स, कुराश और भाला फेंक में पदक हासिल किए। इनमें चार रजत और चार कांस्य पदक शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 45 हो गई है और वह पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।

ईशा को रजत पदक निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए चीन की शियाओ जियारुईशुआन के साथ मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकीं।

विथ्या ने तोड़ा पीटी उषा का रिकॉर्ड महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में वित्‍या रामराज ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने 54.75 सेकेंड का समय निकालकर महान धाविका पीटी उषा का चार दशक से अधिक पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। उषा ने 1984 के लॉस एंजिलिस ओलिंपिक में 55.42 सेकेंड का समय निकाला था।

मुक्केबाजी में तीन और पदक पक्के मुक्केबाजी में ओलिंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा), प्रिया घंघास (60 किग्रा) और कपिल पोखरिया (90 किग्रा) ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के तीन और पदक पक्के कर दिए। इससे पहले परवीन हुड्डा (65 किग्रा), अंकुश पंघाल (80 किग्रा) और नरेंदर बरवाल (90 किग्रा से अधिक) भी अपने-अपने वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर चुके हैं।