ध्वस्तीकरण के विरोध में मेरठ के उल्देपुर में सड़क पर उतरे किसान, व्यापारी और मकान मालिक; बोले- बचाव को कानून बनाए सरकार

जागरण संवाददाता, मेरठ। उल्देपुर क्षेत्र में बसी अवैध कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के विरोध में शुक्रवार को उल्देपुर चौराहे के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। धरने में शहर के व्यापारी, अस्पताल संचालक के साथ उल्देपुर क्षेत्र के किसान भूखंड खरीदार और कॉलोनियों के मालिक शामिल हुए।

इस दौरान लोगों ने कहा कि जब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को नहीं टाला जाएगा तब तक उनका धरना और आंदोलन जारी रहेगा। वहीं धरने के दौरान वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बचाने के लिए कोई कानून बनाने अथवा सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने की मांग की।

संयुक्त मेरठ बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर के नेतृत्व में उल्देपुर चौराहे के पास शुक्रवार सुबह यह अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन शुरू किया गया। रविंद्र गुर्जर ने बताया कि उल्देपुर क्षेत्र के कॉलोनी के मालिक, मकान और भूखंड खरीदने वाले लोग तथा क्षेत्र के किसानों ने गुरुवार को उनसे मिलकर थ्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध आंदोलन में समर्थन मांगा था।

धरने में बड़ी संख्या में शहर के व्यापारी अस्पताल संचालक और उदयपुर क्षेत्र के किसान कॉलोनी बसाने वाले लोग तथा कॉलोनी में मकान और भूखंड खरीदने वाले आम लोग शामिल हुए। धरने को ओमप्रकाश पाल, गौरव सिंह, प्रवीण चौहान, उल्देपुर के पूर्व प्रधान शीतल चौहान ने संबोधित किया।

इस दौरान रविंद्र गुर्जर और अन्य वक्ताओं ने कहा कि यह कार्रवाई एकतरफा है। पहले आवास विकास और अब मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवैध निर्माण की जो सूची प्रस्तुत की है, वह मनमानी है। जिन भवनों को अवैध बताया जा रहा है, उनके मालिकों को ना तो कोई नोटिस दिए गए और नहीं उनका पक्ष जाना गया।

सीधे सूची सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी गई और कोर्ट ने इन भवनों को सील करने और ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। ऐसा ही उल्देपुर में किया जा रहा है। यहां गरीब लोगों ने जमीन खरीदी है। कुछ लोगों ने मकान बनाए हैं।