मेरठ में बुलडोजर स्वागत पर नितिन नवीन ने जताई नाराजगी, बिना रुके आगे बढ़ गए

जागरण संवाददाता, मेरठ। पश्चिमी उप्र में दो दिनी प्रवास के अंतिम दिन मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रबुद्ध लोगों से संवाद के बाद सहांरनपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा पर स्वागत के लिए बुलडोजर भी खड़े किए गए थे। यह देख भाजपा अध्यक्ष बिना रुके आगे बढ़ गए। उनकी इस नाराजगी को देखते हुए इसके बाद सहारनपुर तक किसी भी स्वागत कार्यक्रम में बुलडोजर नहीं दिखा।

सोमवार को मेरठ आगमन पर भाजपा अध्यक्ष का काशी टोल प्लाजा पर कई बुलडोजरों से जोरदार स्वागत किया गया था। इसमें मुस्लिम कार्यकर्ता भी शामिल हुए। काशी टोल से लेकर सुभारती यूनिवर्सिटी तक चार स्थानों पर स्वागत के लिए स्टेज लगाए गए थे, अधिकतर स्थानों पर बुलडोजर खड़े थे, जिन पर फूलों की माला डाला गई थी।