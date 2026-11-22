जागरण संवाददाता, सरधना। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखे जुबानी हमले किए। उन्होंने अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि वह सनातनी नहीं, बल्कि कालनेमी हैं और रंग बदल रहे हैं।

सोम ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव रात में गोल टोपी लगाते हैं और दिन में सनातनी बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि कंबल ओढ़कर राम नाम का जाप करने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। भाजपा के पूर्व विधायक ने एक चैनल पर सपा प्रमुख पर साधा निशाना चैनल पर भाजपा पूर्व विधायक संगीत सोम ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 36 बिरादरियों को साथ लेकर चुनाव लड़ रही है। जबकि चंद्रशेखर और ओवैसी मुस्लिम व दलितों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

संगीत सोम ने ओवैसी के उत्तर प्रदेश में आने पर अखिलेश यादव की राजनीतिक कमजोरी बताया। साथ ही कहा कि मुस्लिम समाज उस व्यक्ति को वोट देता है। जो देश की तरक्की चाहता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की सबसे ज्यादा दुर्गति समाजवादी पार्टी ने की है। भाजपा ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए काम किया है। वह ऐसे लोगों के खिलाफ हैं। जो भारत में रहकर पाकिस्तान की बात करते हैं।

अखिलेश के राम मंदिर कार्यक्रम को बताया सनातनियों की जीत पूर्व विधायक ने अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को राम मंदिर जाने के कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए इसे सनातनियों की जीत बताया। हालांकि, उन्होंने अखिलेश यादव के इस फैसले को अस्थायी रूप से सनातनी बनने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसा काला सपना है। जिसे लोग दोबारा नहीं देखना चाहते। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के सत्ता में आने पर प्रदेश में अराजकता का माहौल बनता है।

सपा सरकार के कार्यकाल का काला अध्याय पूर्व विधायक ने मुजफ्फरनगर से लेकर सीतापुर और जौनपुर से सहारनपुर तक का जिक्र करते हुए सपा सरकार के कार्यकाल को काला अध्याय बताया। इसके अलावा संगीत सोम ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में बहन-बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और माफिया का प्रभाव खत्म हुआ है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ अतीक अहमद के संबंधों का जिक्र करते हुए सपा शासनकाल पर निशाना साधा।