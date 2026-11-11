दूध में मिलावट की पहचान के लिए मार्केट में आई नई रैपिड टेस्टिंग किट, रंग आधारित पहचान भी तुरंत करेगी

जागरण संवाददाता, मेरठ। दूध में मिलावट करने वाले तत्वों की पहचान अब चंद मिनटों में की जा सकेगी।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से सामान्यतः दूध में मिलाने वाले विभिन्न मिलावटकारी पदार्थों का पता लगाने के लिए रैपिड मिल्क एडल्टरेशन टेस्टिंग किट विकसित की गई है। इस किट के माध्यम से उपभोक्ता दूध की शुद्धता की जांच आसानी से कर सकेंगे।

विवि परिसर में स्थित कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों की संयुक्त टीम ने इस उपकरण को तैयार किया है। इसमें अरुंधति गणेश बांद्रे, सीताराम, मयंक चौधरी और अगिमा शामिल हैं। परियोजना का नेतृत्व दुग्ध सूक्ष्मजीव विज्ञान के सह-प्राध्यापक डॉ. हर्ष पंवार ने किया। यह किट दूध में स्टार्च, न्यूट्रलाइजर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनियम यौगिक, फार्मेलिन, नमक और नाइट्रेट जैसे सामान्य मिलावटकारी पदार्थों का पता लगाने में सक्षम है। इसकी खासियत है कि यह तेज, उपयोग में आसान और रंग आधारित त्वरित पहचान की सुविधा प्रदान करती है।