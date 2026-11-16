रणजी खिलाड़ी ने बनाया क्रिकेटर बनने का दबाव, नाराज बेटे ने पिता के घर में कराई 11 लाख की चोरी

जागरण संवाददाता, मेरठ। पूर्व रणजी खिलाड़ी आशु शर्मा अपने 14 वर्षीय बेटे को भी क्रिकेटर बनाना चाहते थे। बेटे की अरुचि पर उन्होंने उसे डांटा और संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दी।

नाराज बेटे ने पिता को सबक सिखाने के लिए दो दोस्तों के साथ घर में चोरी की योजना बनाई। रविवार को हुई यह घटना घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने तीन घंटे में मामला सुलझाकर बेटे और उसके दो दोस्तों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, दोनों दोस्त शास्त्रीनगर में चाट का ठेला लगाते हैं।

शास्त्रीनगर सेक्टर-13 निवासी आशु शर्मा रेलवे में खेल कोटे से भर्ती कर्मचारी हैं और हापुड़ रेलवे स्टेशन पर तैनात हैं। रविवार दोपहर 12.40 बजे वह पत्नी रीमा और बेटी के साथ स्कूटी से हापुड़ रोड पर सामान खरीदने गए थे। बेटा दूसरी मंजिल पर सो रहा था। आशु ने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया था।

कुछ देर बाद बेटे ने फोन कर बताया कि कमरे का सामान बिखरा है और अलमारी खुली हुई है। आशु लौटे तो घर का ताला खुला मिला। उन्होंने पुलिस को बताया कि सेफ में रखे 11 लाख रुपये नकद, दस तोले सोने के आभूषण, चांदी की एक ईंट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान गायब थे।

नौचंदी थाना पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे। उसमें हुड्डी और मास्क पहने दो युवक पैदल आते, कुछ देर घूमते और घर का ताला खोलकर अंदर जाते दिखे। करीब आधे घंटे बाद वे सामान लेकर निकल गए। बेटे के बयान और चाबी से ताला खुलने पर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। दोनों युवकों के रास्ते की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।