Asian Para Games 2026: प्रीति पाल ने 100 मीटर दौड़ में भी जीता सिल्वर, एशियन पैरा गेम्स में दो पदकों के साथ लौटेंगी मेरठ की बेटी

जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 100 मीटर टी35 स्पर्धा में भी रजत पदक जीत लिया। फाइनल में उन्होंने 13.98 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। मंगलवार को 200 मीटर दौड़ में भी प्रीति ने रजत पदक जीता था। इसके साथ ही प्रीति ने प्रतियोगिता में दो रजत पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया।

प्रीति पाल ने इस प्रदर्शन से अपनी पिछली उपलब्धि में भी सुधार किया। वर्ष 2022 के एशियन पैरा गेम्स में वह इसी स्पर्धा में 15.24 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रही थीं। इस बार उन्होंने न केवल पदक जीतकर अपनी स्थिति बेहतर की, बल्कि अपने समय में 1.26 सेकंड का सुधार भी किया।

प्रीति की यह उपलब्धि उनकी मेहनत, निरंतर अभ्यास और बेहतर प्रदर्शन की दिशा में किए गए प्रयासों को दर्शाती है। एशियन पैरा गेम्स के छठे दिन 100 मीटर दौड़ के फाइनल में रजत पदक जीतकर उन्होंने भारतीय दल के पदक अभियान में एक और सफलता जोड़ी। प्रतियोगिता में दो रजत पदक जीतना उनके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।

पलक मूल रूप से ग्राम गोविंदपुर सकरपुर की रहने वाली हैं। क्रिकेट के प्रति रुचि रखने वाली पलक ने करीब दो वर्ष पहले छाया और मन्नू सिंह से प्रशिक्षण लिया था। वर्तमान में वह एमपीएस मुरादाबाद क्रिकेट अकादमी में कोच दानिश मिर्जा के मार्गदर्शन में क्रिकेट की बारीकियां सीख रही हैं। पलक का उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला क्रिकेट टीम में चयन उनके क्रिकेट करियर के लिए अहम पड़ाव है। इस उपलब्धि के पीछे उनके नियमित अभ्यास, प्रशिक्षण और खेल के प्रति समर्पण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।