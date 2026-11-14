मेरठ के नौचंदी मैदान में एआईएमआईएम की जनसभा आज, औवेसी करेंगे संबोधित
एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ के नौचंदी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिससे 2027 विधानसभा चुनाव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को नौचंदी मैदान में होने वाली जनसभा से चुनावी बिगुल फूंकेंगे। जनसभा का समय शाम पांच बजे है।
असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली से शाम करीब छह बजे मेरठ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली लौट जाएंगे। इस जनसभा का राजनीतिक पहलू यह भी है कि इसमें आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के पदाधिकारी भी मंच साझा करेंगे। हालांकि, पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर जनसभा में नहीं रहेंगे, लेकिन आसपा के जिलाध्यक्ष चरण सिंह और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष चतर सिंह जाटव कार्यकर्ताओं सहित मौजूद रहेंगे।
दोनों दलों के बीच मंच साझा होना आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एआईएमआईएम के मीडिया प्रभारी फजल करीम ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली गुरुवार रात ही मेरठ पहुंच गए थे।
जनसभा में प्रदेश के मुख्य महासचिव शमीम तुर्क और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डा. मेहताब चौहान समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी व अन्य पदाधिकारी शुक्रवार को पूरे दिन जनसंपर्क में जुटे रहे।