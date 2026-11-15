'मस्जिद पर बुलडोजर चले तो सामने नहीं आते अखिलेश', दलित-मुस्लिम गठजोड़ के सहारे सियासी जमीन मजबूत करने मेरठ पहुंचे ओवैसी

जागरण संवाददाता, मेरठ। एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन के बाद एआईएमआईएम के नेतृत्व में पहली जनसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी मेरठ में हुई। पश्चिम की 71 सीटों पर दलित-मुस्लिम समीकरण साधने पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सभा के जरिए नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की सुगबुगाहट तेज कर दी।

ओवैसी ने प्रदेश में 20 प्रतिशत मुस्लिम और 20 प्रतिशत दलित होने की बात कहते हुए मंच से यह स्पष्ट किया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इसी समीकरण के सहारे सत्ता की चाबी पाने की कोशिश करेगा। उन्होंने गठबंधन को केवल दो राजनीतिक दलों का मेल नहीं बल्कि दो दिलों का मिलन बताया। मोर्चा प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। नफरत के बजाय मोहब्बत की बुनियाद पर सरकार बनाने और चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी जताया।

एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी ने साझा किया मंच मलियाना और हाशिमपुरा कांड का जिक्र कर ओवैसी ने कांग्रेस को घेरा। मुजफ्फरनगर दंगे की बात उठाकर उन्होंने सपा पर निशाना साधा। सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में चंद्रशेखर के साथ खड़े होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि मुस्लिमों के हक की लड़ाई में कौन उनके साथ है।

मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलने पर सामने नहीं आते अखिलेश ओवैसी ने कहा कि मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलने पर अखिलेश सामने नहीं आते। मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाने और एनकाउंटर के मामलों को लेकर ओवैसी ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर योगी-मोदी सरकार को घेरने के साथ जनसभा में मौजूद युवाओं को साधने की कोशिश की।