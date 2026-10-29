मुस्कान और रविता जेल में रखेंगी अहोई अष्टमी का व्रत, त्योहार मनाने के लिए ली पूजन सामग्री

जागरण संवाददाता, मेरठ। सौरभ राजपूत हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाने वाली मुस्कान रस्तोगी और बहसूमा के अकबरपुर सादात निवासी अमित हत्याकांड की दोषी रविता जेल में अहोई अष्टमी का त्योहार मनाएंगी।

दोनों महिलाओं ने अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखने की तैयारी की है। इसके लिए उन्होंने जेल में त्योहार मनाने के लिए पूजन का सामान लिया है।

दोनों कातिल पत्नियों ने पूजन सामग्री ली

मुस्कान अपनी बेटियों के लिए यह व्रत रखेगी वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि दोनों ही महिलाओं को पूजा का सामान मुहैया करा दिया है। हालांकि उनके अवाला भी जेल में 63 महिलाओं ने पूजा का सामान लिया है।