पढ़ाई के लिए मिलेगी सरकारी मदद, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए तुरंत आवेदन करें छात्र

जागरण संवाददाता, मेरठ। National Means cum Merit Scholarship (NMMS): मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की ओर से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के प्रवक्ता डा. शिवराज सिंह ने बताया कि यह परीक्षा आगामी एक नवंबर को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी।

ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त से आरंभ हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि 16 सितंबर है। डाक या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा सात की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले, सत्र 2026-27 में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय (परिषदीय) के विद्यालय में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।