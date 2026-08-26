मेरठ के 4 गांवों की जमीन में बनेगी UP की पहली TOD टाउनशिप, दो महीने में तैयार होगा इसका लेआउट; नए साल पर शुभारंभ की आस

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश की पहली टीओडी टाउनशिप दिल्ली रोड किनारे मोहिउद्दीनपुर समेत चार गांवों की जमीन खरीदकर 294 हेक्टेयर में विकसित की जानी है। इसका लेआउट तैयार करने के लिए आइक्यूटी इंडिया प्रा. लिमिटेड का चयन किया गया है। संबंधित कंपनी दो महीने में लेआउट तैयार करेगी।

वैसे तो कंपनी को 90 दिन का समय दिया गया है लेकिन मेडा का प्रयास दो महीने के अंदर तैयार कराने का है। यदि दो महीने में लेआउट तैयार हो जाएगा तब लगभग डेढ़-दो महीने रेरा का पंजीकरण कराने में लगेंगे। बोर्ड बैठक व शासन की स्वीकृति में 15-20 दिन लग जाएंगे। ऐसे में अब नए साल या फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से लगने से पूर्व इसकी लांचिंग हो सकेगी।