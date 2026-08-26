मेरठ में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर वाली UP की पहली पुलिस लाइन, AIIMS के डॉक्टर भी देंगे सलाह; जिलेभर के रोगियों की होगी जांच
Meerut News: मेरठ की पुलिस लाइन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर के नवीन भवन का भूमि पूजन हुआ। नया भवन तीन-चार महीने में बनकर तैयार हो जाएगा।
HighLights
कैंसर के मरीजों के सैंपल एकत्र कर होगी स्क्रीनिंग।
नया भवन तीन-चार महीने में बनकर होगा तैयार।
जागरण संवाददाता, मेरठ। पुलिस लाइन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर के प्रस्तावित नवीन भवन का भूमि पूजन हुआ। राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकान्त बाजपेई, कमिश्नर भुवन चंद्र गोस्वामी और एडीजी भानु भास्कर ने भूमि पूजन किया।
डीआईजी कलानिधि मैथानी ने बताया प्रदेश की यह पहली पुलिस लाइन है, जहां कैंसर स्क्रीनिंग केंद्र खुलने जा रहा है। इसका लाभ जनपद के 40 लाख लोगों को मिलेगा। डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेई ने बताया पूरे मेरठ से कैंसर के मरीजों के सैंपल यहां पर एकत्र किए जाएंगे और उनकी स्क्रीनिंग होगी।
नया भवन तीन-चार महीने में बनकर तैयार होगा। सैंपल की जांच मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में की जाएगी। एम्स दिल्ली के चिकित्सकों द्वारा टेली मेडिसिन माध्यम से मरीज को परामर्श दिया जाएगा।
एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि कैंसर की जांच बेहद महत्वपूर्ण है। कैंसर का पूर्णतया इलाज संभव है, अगर उसका प्रारंभिक स्टेज में पता कर लिया जाए। इस अवसर पर आशाओं को शुगर ब्लड प्रेशर और कैंसर जांच की किट भी उपलब्ध कराई गई।
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कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर के मुख्य कार्य
डाॅक्टरों के अनुसार ऐसे सेंटर में कैंसर की उसके शुरुआत में समय रहते पकड़ने का प्रयास किया जाता है। डॉक्टर उम्र, जीवनशैली परिवार में कैंसर के इतिहास आदि बिंदुओं पर भी जानकारी करते हैं। मरीज की कई सामान्य शारीरिक जांच भी करते हैं।
- स्तन कैंसर
- गर्भाशय ग्रीवा कैंसर
- मुंह और गले का कैंसर
- आंतों का कैंसर
- प्रोस्टेट कैंसर आदि की जांच की जाती है।
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