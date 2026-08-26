मेरठ में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर वाली UP की पहली पुलिस लाइन, AIIMS के डॉक्टर भी देंगे सलाह; जिलेभर के रोगियों की होगी जांच

जागरण संवाददाता, मेरठ। पुलिस लाइन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर के प्रस्तावित नवीन भवन का भूमि पूजन हुआ। राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकान्त बाजपेई, कमिश्नर भुवन चंद्र गोस्वामी और एडीजी भानु भास्कर ने भूमि पूजन किया।

डीआईजी कलानिधि मैथानी ने बताया प्रदेश की यह पहली पुलिस लाइन है, जहां कैंसर स्क्रीनिंग केंद्र खुलने जा रहा है। इसका लाभ जनपद के 40 लाख लोगों को मिलेगा। डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेई ने बताया पूरे मेरठ से कैंसर के मरीजों के सैंपल यहां पर एकत्र किए जाएंगे और उनकी स्क्रीनिंग होगी।