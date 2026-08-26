मेरठ में पुलिस चौकी बनी पार्टी हॉल: मुकदमों के आरोपित AIMIM नेता संग दारोगा ने यूनिफार्म में काटा बर्थडे केक

जागरण संवाददाता, मेरठ। जाकिर कालोनी चौकी पर तैनात दारोगा ने एआइएमआइएम नेता व अन्य के संग बावर्दी जन्मदिन मनाया। इसका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फूलमालाएं पहने दारोगा का केक काटता वीडियो देख लोग तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।

इंटरनेट के इंस्टाग्राम प्लेटफार्म पर वायरल वीडियो में दारोगा को एआइएमआइएम नेता मालाएं पहना रहे हैं। इसके बाद वह केट काटते हैं। सभी केक उन्हें खिला रहे हैं। वीडियो में ना तो कारवां की तलाश है, गाना बज रहा है।

जाकिर कालोनी चौकी में बावर्दी दारोगा अंकित शर्मा के जन्मदिन मनाने व केक काटने का वीडियो वायरल होते ही इसकी शिकायत अधिकारियों तक पहुंची। वाट्सएप पर भी इस वीडियो को वायरल किया गया है। उनका जन्मदिन मनाते वीडियो में दिखने वालों में एआइएमआइएम के महानगर सचिव अब्दुल रहमान का नाम भी शामिल है। रहमान पर दाे मुकदमे भी दर्ज हैं।