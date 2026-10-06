दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर कब बढ़ेगा नमो भारत के संचालन का समय? यात्रियों का जिम्मेदाराें से सवाल; मासिक पास की भी मांग 

प्रदीप द्विवेदी, मेरठ। दिल्ली में मेट्रो आम तौर पर प्रतिदिन सुबह लगभग 5:00 बजे से रात 11:30 बजे तक चलती है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कारिडोर पर नमो भारत ट्रेन का परिचालन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होता है। बड़ी संख्या में यात्री इसी ट्रेन से प्रतिदिन नौकरी व अन्य कार्यों के लिए दिल्ली की तरफ जाते हैं।

वर्तमान में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या लगभग 1.10 लाख है। अब दैनिक यात्रियों ने मांग तेज कर दी है कि नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की तरह नमो भारत को भी सुबह 5 बजे से रात 11.30 बजे तक संचालित किया जाए। कुछ यात्रियों ने 24 घंटे संचालित करने की भी मांग की है।