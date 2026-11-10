भाई दूज पर अतिरिक्त फेरे लगाएगी नमो भारत, भीड़ को देखते हुए NCRTC का फैसला

जागरण संवाददाता, मेरठ। भाई दूज पर लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर 11 नवंबर बुधवार को नमो भारत ट्रेनें 32 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। एनसीआरटीसी के अधिकारियों का दावा है कि हर 10 मिनट में नमो भारत ट्रेन स्टेशन पर मिल सकेगी। यह व्यवस्था त्योहार में होने वाली भीड़ को देखते हुए की गई है।

एनसीआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार बुधवार होने के कारण सड़कों पर त्योहार मनाने जा रहे लोगों के साथ-साथ नौकरीपेशा और अन्य दैनिक यात्रियों की भी अत्यधिक संख्या होगी। ऐसे में लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रह सकते हैं। इसे देखते हुए नमो भारत ट्रेन के अतिरिक्त फेरे बढ़ाए गए हैं। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए एनसीआरटीसी पहले से ही 20 अतिरिक्त ट्रेन फेरे परिचालित कर रहा है।