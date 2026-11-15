अब 36 मिनट में पूरा होगा आनंद विहार से बेगमपुल का सफर, 16 नवंबर से दौड़ेंगी दिल्ली-मेरठ नमो भारत की फास्ट ट्रेनें

जागरण संवाददाता, मेरठ। नमो भारत ट्रेन से शाम और सुबह (पीक आवर्स) में चुनिंदा स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुश खबर है। ऐसे यात्रियाें के लिए 16 नवंबर से फास्ट ट्रेनें शुरू होंगी। यात्री 36 मिनट में आनंद विहार से बेगमपुल पहुंच सकेंगे।

नमो भारत ट्रेन में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती है। बड़ी संख्या में ऐसे यात्री हैं जो सीधे मेरठ से गाजियाबाद व दिल्ली की यात्रा करते हैं। इनकी सुविधा के लिए एनसीआरटीसी सोमवार से पीक आवर्स में नमो भारत की फास्ट ट्रेनें शुरू करेगा।

इन ट्रेनों के माध्यम से अब यात्री आनंद विहार से गाजियाबाद की दूरी महज आठ मिनट, गाजियाबाद से बेगमपुल की दूरी 28 मिनट और आनंद विहार से बेगमपुल की दूरी सिर्फ 36 मिनट में तय कर सकेंगे। वहीं, पूरे कॉरिडोर का सफर 50 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा।

हर रोज 1.10 लाख यात्री करते हैं सफर सुबह के पीक आवर्स में दोनों टर्मिनल स्टेशनों से दो-दो फास्ट ट्रेनें चलेंगी। सराय काले खां से मोदीपुरम और मोदीपुरम से सराय काले खां के लिए ये ट्रेनें सुबह 8:00 बजे और 8:30 बजे रवाना होंगी। इसी तरह शाम के पीक आवर्स में दोनों दिशाओं में दो-दो फास्ट ट्रेनें शाम 6:00 बजे और 6:30 बजे चलेंगी।